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СМИ: 8 человек отравились продуктами горения при пожаре в ТЦ «Синдика»

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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По предварительным данным, восемь человек отравились продуктами горения в результате пожара в ТЦ «Синдика» на 65-м км МКАД. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники.

«Предварительно, число обратившихся за медпомощью прохожих достигло восьми человек. В основном это «зеваки», которых спасатели неоднократно просили покинуть территорию, прилегающую к рынку», — рассказал собеседник агентства.

Никто из обратившихся не был госпитализирован. В настоящий момент на месте пожара работают медики.

Кроме того, источник агентства сообщил, что один из торговцев был госпитализирован.

Ранее стало известно, что площадь пожара возросла до 5 тыс. кв. м. Из торгового центра были эвакуированы 3 тыс. человек.

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