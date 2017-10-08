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Несколько автомобилей взорвались на парковке горящего ТЦ «Синдика»

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Несколько автомобилей взорвались на подземной парковке в ТЦ «Синдика» на 65-м км МКАД во время пожара в торговом комплексе. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

«Под действием высоких температур произошел взрыв нескольких машин на подземной парковке. Она вся охвачена огнем», — приводит ТАСС сообщение источника. Сильные хлопки продолжают доноситься из здания ТЦ .

Возгорание возникло на цокольном этаже торгового центра «Синдика». Площадь пожара достигла 5 тыс. кв. м. Из здания были эвакуированы 3 тыс. человек, около сотни пожарных ликвидируют возгорание.

Ранее портал iz.ru сообщил, что, по предварительным данным, во время пожара в ТЦ «Синдика» угарным газом отравились восемь человек.

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