МЧС борется с несколькими очагами возгорания в ТЦ «Синдика»

Пожарные борются с несколькими очагами возгорания в торговом центре «Синдика» на 65-м км МКАД. Об этом пишет «Интерфакс».

«Идет тушение как минимум трех очагов пожара в складском помещении на подземной парковке и рядом с ним. Все очаги под землей», — сообщили агентству в региональном МЧС.

Он также отметил, что угрозы распространения огня на другие здания и социально-значимые объекты нет.

Ранее стало известно, что из торгового центра были эвакуированы 3 тыс. человек.