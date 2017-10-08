Пожар охватил строительный рынок «Синдика» на МКАД

Серьезный пожар возник на строительном рынке в районе 65-го км МКАД днем в воскресенье. По данным ТАСС, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м.

Агентство уточняет, что горит экспозиция деревянных домов, установленная на строительном рынке «Синдика». Домики, выставленные на продажу, загорелись по неустановленной пока причине. Пожару присвоена третья категория сложности из пяти. На место пожара выехал руководитель подмосковного главка МЧС Алексей Полетыкин.

Портал iz.ru сообщил, что пожарные потушили возгорание, возникшее днем в воскресенье, 8 октября, на юго-западе Москвы на улице Обручева.