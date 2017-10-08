Ликвидирован пожар на стройке на юго-западе Москвы

Пожарные потушили возгорание, возникшее на юго-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.

Уточняется, что пожар произошел на стройке на улице Обручева, его площадь составила 50 кв. м. Спасатели отмечают, что горели строительные леса и строительные материалы, из здания было эвакуировано 48 строителей.

Портал iz.ru сообщил, что в пятницу был потушен пожар в квартире на 16-м этаже многоэтажного дома на северо-западе Москвы, эвакуированы пять человек.