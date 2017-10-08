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Крупные заторы наблюдаются на МКАД в районе пожара на рынке

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Огромные автомобильные пробки наблюдаются вечером в воскресенье на МКАД в районе горящего рынка «Синдика». Пожар на «Синдике» возник днем 8 октября, площадь пожара составляет на настоящий момент 5 тыс. кв. м, сообщили в МЧС.

Как свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты», движение транспорта на МКАД парализовано. В район тушения пожара — на 65-й км МКАД — прибыли пожарные машины, спецтехника и «скорые», это усложняет движение транспорта.

В МЧС присвоили пожару третий номер сложности из пяти возможных, посетители эвакуированы. Портал iz.ru сообщал, что к тушению пожара привлечены вертолеты Ка-32.

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