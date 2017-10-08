Площадь пожара на строительном рынке «Синдика» составляет 3 тыс. кв. м

Площадь на строительном рынке «Синдика» в Одинцовском районе Подмосковья составляет 3 тыс. кв. м. Посетителей уже эвакуировали. Об этом сообщает Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС РФ.

В ведомстве заявили, что пожару присвоен повышенный третий номер сложности. Ликвидация возгорания до сих пор продолжается, сообщает «Интерфакс».

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что крупный пожар возник на строительном рынке в районе 65-го км МКАД днем в воскресенье.