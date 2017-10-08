Около 100 туристов не могут спуститься с горы в Адыгее из-за пожара

Около 100 туристов не могут спуститься с горы возле станицы Даховская в Адыгее из-за возгорания лесополосы под канатной дорогой, сообщает «Интерфакс-Юг».

Возгорание произошло между двумя стойками канатной дороги, которая ведет на хребет Уна-Коз. В настоящее время работа переправы временно приостановлена. Все туристы находятся на высоте порядка 1 тыс. м, их безопасности ничего не угрожает.

По словам пресс-секретаря ГУ МЧС по Адыгее Сергея Сергеева, причиной воспламенения стал брошенный у площадки подъемника окурок.

Ранее портал iz.ru сообщал, что поезд, следовавший по маршруту Николаев–Киев, загорелся во время движения.