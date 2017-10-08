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Площадь очагов пожара в ТЦ «Синдика» составила 55 тыс. кв. м

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Общая площадь очагов пожара в торговом центре «Синдика» на 65-м км МКАД составила 55 тыс. кв. м. Об этом пишет «РИА Новости».

«Пожар очагами 55 тыс. кв. м. Эвакуированы 3 тыс. человек», — сказал представитель МЧС агентству.

Днем в воскресенье начался пожар в торговом центре «Синдика». На данный момент, площадь пожара составляет 5 тыс. кв. м. Из торгового центра были эвакуированы 3 тыс. человек. По данным агентства «Интерфакс», восемь человек обратились к медикам с признаками отравления угарным газом.

Общая площадь ТЦ «Синдика» — 150 тыс. кв. м. Там располагается подземная парковка на 5,2 тыс. мест.

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