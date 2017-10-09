Мигранты работали на складе в сгоревшем ТЦ «Синдика»

Работниками склада в сгоревшем торговом центре «Синдика» были в основном мигранты из ближнего зарубежья.

Об этом заявили СМИ в понедельник, 9 октября.

«На складе работали в основном мигранты из стран ближнего зарубежья. Жили ли они прямо на складе, сейчас выясняется, как и то, имели ли они все необходимые документы», — цитирует сообщение источника ТАСС.

При этом пожара начался на складе торгового центра, где хранились стройматериалы и лакокрасочные изделия, откуда распространился на подземную парковку и по вентиляции на все помещения центра.

Напомним, что площадь пожара составляла 55 тыс. кв. м, и локализован он был в 22:56.