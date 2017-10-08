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Пучков положительно оценил работу служб при пожаре в ТЦ «Синдика»

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Фото: Пресс-служба президента России
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Глава МЧС РФ Владимир Пучков охарактеризовал действия оперативных служб при пожаре в торговом центре «Синдика» как своевременные.

«Хочу отметить энергичную работу всех оперативных служб, которые быстро отреагировали на пожар. Из здания своевременно были выведены более 3 тыс. человек — посетители и персонал, была своевременно задействована вся наземная группировка и авиация», — цитирует Пучкова агентство «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что благодаря системе оповещения и грамотной эвакуации гибели людей удалось избежать.

«Как только появилось задымление, в здании сработали системы сигнализации и оповещения. Людей сразу же попросили покинуть помещения, была организована их эвакуация. Благодаря этому удалось избежать паники и наступления тяжелейших последствий с учетом того, что дым валил со склада со строительными материалами, которые крайне опасны для человека», — сказал представитель МЧС.

Отмечается, что, когда начался пожар, был перекрыт доступ ко всем помещениям торгового центра, в том числе к подземной парковке, где «уже было сильнейшее задымление» и «существовала угроза взрыва машин». Посетителей направляли по путям эвакуации.

Ранее Пучков поручил оперативно информировать водителей об ограничениях, связанных с пожаром. Он отметил важность взаимодействия наземных служб с авиацией и совместной работы столичных и областных оперативных служб.

Пожар вспыхнул на цокольном этаже ТЦ, распространившись по всей территории здания. Из здания были эвакуированы 3 тыс. человек. По последним данным, пострадали три человека, один из них госпитализирован. При тушении пожара используются все новейшие средства, в том числе и вертолеты Московского авиационного спасательного центра. А для забора воды из Москвы-реки установлены две насосные станции.

По состоянию на 22:56 пожар локализован.

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