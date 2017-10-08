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Пожар в московском торговом центре «Синдика» локализован

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Пожар в московском торговом центре «Синдика» локализован в 22:56.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на представителя подмосковного ГУМЧС.

«Хочу отметить энергичную работу всех оперативных служб, которые быстро отреагировали на пожар. Из здания своевременно были выведены более 3 тыс. человек — посетители и персонал, была своевременно задействована вся наземная группировка и авиация», — цитирует главу МЧС России Владимира Пучкова «РИА Новости».

При тушении пожара используются все новейшие средства, в том числе и вертолеты Московского авиационного спасательного центра. А для забора воды из Москвы-реки установлены две насосные станции.

Ранее портал iz.ru сообщил, что МЧС России увеличивает группировку по тушению пожара в торговом центре «Синдика», которому присвоена третья категория сложности.

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