Пожар в московском торговом центре «Синдика» локализован в 22:56.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на представителя подмосковного ГУМЧС.

«Хочу отметить энергичную работу всех оперативных служб, которые быстро отреагировали на пожар. Из здания своевременно были выведены более 3 тыс. человек — посетители и персонал, была своевременно задействована вся наземная группировка и авиация», — цитирует главу МЧС России Владимира Пучкова «РИА Новости».

При тушении пожара используются все новейшие средства, в том числе и вертолеты Московского авиационного спасательного центра. А для забора воды из Москвы-реки установлены две насосные станции.

Ранее портал iz.ru сообщил, что МЧС России увеличивает группировку по тушению пожара в торговом центре «Синдика», которому присвоена третья категория сложности.