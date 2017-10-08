Пожар в московском торговом центре «Синдика» локализован
Пожар в московском торговом центре «Синдика» локализован в 22:56.
Об этом заявили СМИ со ссылкой на представителя подмосковного ГУМЧС.
«Хочу отметить энергичную работу всех оперативных служб, которые быстро отреагировали на пожар. Из здания своевременно были выведены более 3 тыс. человек — посетители и персонал, была своевременно задействована вся наземная группировка и авиация», — цитирует главу МЧС России Владимира Пучкова «РИА Новости».
При тушении пожара используются все новейшие средства, в том числе и вертолеты Московского авиационного спасательного центра. А для забора воды из Москвы-реки установлены две насосные станции.
Ранее портал iz.ru сообщил, что МЧС России увеличивает группировку по тушению пожара в торговом центре «Синдика», которому присвоена третья категория сложности.