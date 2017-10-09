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МЧС: очаги пожара в ТЦ «Синдика» сохраняются

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Очаги пожара в здании ТЦ «Синдика» на МКАД сохраняются, но угроза распространения огня уже миновала.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на руководителя главка МЧС России по региону Сергея Полетыкина.

«Очаги возгорания всё равно есть, но угроза распространения снята, так как был задействован комплекс «Шквал», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что было совершено 120 сбросов воды.

Напомним, что пожар был локализован, но отдельные очаги еще остаются, и окончательно огонь будет потушен только к утру.

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