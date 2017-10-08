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В тушении пожара в ТЦ «Синдика» задействован комплекс «Шквал»

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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В тушении пожара в торговом центре «Синдика», которому присвоена третья степень сложности, задействован насосно-рукавный комплекс «Шквал». Об этом агентству ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

«В настоящее время в тушении пожара задействовано почти 300 человек и 173 единицы техники, задействован насосно-рукавный комплекс «Шквал», — сказал собеседник агентства.

Пожарный комплекс оборудован вспомогательным насосом для забора воды из водоисточника и ее подачи в основной насос, производительность «Шквала» составляет до 350 литров воды в секунду.

Пожар вспыхнул на цокольном этаже здания, а позже распространился по всей территории ТЦ. Из здания были эвакуированы 3 тыс. человек. По последним данным, пострадали три человека, один из которых госпитализирован. Ранее произошло обрушение двух частей стены здания, возможно обрушение еще одной части. В МЧС сообщают, что  пожар удастся локализовать к 3–4 часам утра понедельника.

По состоянию на 22:56 пожар локализован.

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