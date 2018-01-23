Почти треть россиян не обеспечена укрытиями на случай ЧС

Около трети россиян (30%) не обеспечены надежными укрытиями на случай чрезвычайной ситуации. При необходимости им придется спасаться в подвалах и погребах, не отвечающих необходимым требованиям. Меньше всего укрытий на Северном Кавказе, в Поволжье и в Центральной России (кроме Москвы). Такие данные приведены в докладе всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ. Зато в столице и на Дальнем Востоке убежищ более чем достаточно.

НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций провел для МЧС РФ анализ инвентаризации укрытий в стране. Речь идет не о бомбоубежищах, а о «заглубленных помещениях», которые могут их заменить в случае некоторых ЧП. Это приспособленные подвалы и цокольные этажи зданий, гаражи, склады (в том числе в торговых центрах), транспортные сооружения — подземные тоннели, переходы и так далее.

В докладе НИИ (документ есть в распоряжении «Известий») сказано, что в 2013–2014 годах по всей стране была проведена инвентаризация бомбоубежищ и противорадиационных укрытий и выяснилось, что «только 14%» готовы к приему людей. В конце прошлого года Счетная палата сообщала, что многие бомбоубежища «незаконно приватизированы, а сроки исковой давности, согласно законодательству Российской Федерации, истекли».

Поэтому было решено провести инвентаризацию «заглубленных помещений», которые могли бы защитить людей от «обычных средств поражения». В докладе отмечается, что 70% россиян обеспечено достаточно надежными укрытиями, отвечающими «требованиям защиты населения от средств поражения».

Ситуация отличается в зависимости от федерального округа. Лучше всего обеспечены укрытиями жители Северо-Западного ФО (145%), Дальневосточного (98%), а также Москвы (190%) и Севастополя (230%).

Проблемы в Центральном ФО, там население недостаточно (всего на 48,6%) обеспечено не только надежными укрытиями, но и обычными, не приспособленными для длительного нахождения, подвалами, погребами и другими местами, где можно спрятаться. Такая же ситуация в Северо-Кавказском (48,8%), а также Приволжском (57,6%) округах.

Подходит ли помещение в качестве укрытия, специалисты определяли из расчета, что человек может находиться там до 12 часов. Для функционирования там должны быть электроснабжение, фонари и свечи, запасы питьевой воды, биотуалеты или «выносная тара». О том, чтобы принести в убежище еду, каждый должен позаботиться самостоятельно.

— Больше возможностей укрыться в подземных защитных сооружениях у жителей крупных городов, где много зданий с подвалами. Высота дома тоже важна, так как гипотетически бомба может пробить пять этажей. В Приволжье и на юге, где развито сельское хозяйство, таких построек меньше. Что касается Центральной России, то там роль играет количество жителей: многоэтажных зданий много, но и концентрация людей очень высока. Отсюда нехватка укрытий, — объяснил заместитель начальника 22-го отдела Центра проблем защиты в ЧС ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Виктор Козача.

В институте предлагают разрабатывать на случай ЧС модульные укрытия «полной заводской готовности» с нарами и туалетами. Их можно перевозить «основными видами транспорта и монтировать на поверхности земли в кратчайшие сроки, без применения специального оборудования», сказано в докладе ВНИИ.

Председатель совета московского областного регионального отделения Российского союза спасателей Сергей Тетюхин отметил, что идея с укрытиями из блок-модулей может быть выходом из ситуации, но пока это только проект, которому еще далеко до реализации.

Он пояснил, что в крупных городах еще со времен советской власти остались крупные бомбоубежища, бункеры. Но даже они могут не помочь в случае необходимости.

— В мирное время эти сооружения могут использоваться не по профилю и в течение 24 часов должны быть подготовлены для приема населения. Но я не слышал, чтобы в последнее время проводились учения по реальному освобождению защитного сооружения. Поэтому очень сложно сказать, как это всё сможет работать в действительности, — отметил Сергей Тетюхин.

По словам эксперта, обычные подвалы не подходят в качестве укрытий.

— И приспособить эти помещения никак нельзя, потому что в убежище в первую очередь должна быть система вентиляции, — добавил он.

Руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок отметил, что бомбоубежищ не хватает, потому что «в 1990-е годы их распродали».

— В этой ситуации необходимо проводить учения по эвакуации людей на случай ЧС, — считает он.

В пресс-службе МЧС не предоставили оперативных комментариев.