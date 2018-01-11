Законность продажи бомбоубежища в Петербурге проверит МЧС

Управление МЧС намерено проверить законность продажи объекта федерального значения, а именно бомбоубежища в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба районной администрации.

О том, что бомбоубежище пытаются продать, стало известно после появления информации на популярном сайте бесплатных объявлений. Продавец просит за бункер общей площадью около 900 кв. м на Рижском проспекте 9,99 млн рублей, сообщает телеканал «78».

Новость о том, что важный объект находится в частных руках, очень удивила в первую очередь местных жителей, которые рассказали, что сооружение давно используется как горка для детей. Покататься сюда приезжают даже жители соседних с Адмиралтейским районов.