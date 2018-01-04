Сергей Андронов: «В матче с «Йокеритом» не надо было удаляться»

В третий день 2018 года в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) возобновился регулярный чемпионат. После недельного - а для некоторых клубов и меньше - перерыва на новогодние праздники, команды вновь вышли на лед. В Москве зрители увидели битву двух лидеров Западной конференции – идущего вторым ЦСКА и занимающего третью строчку финского «Йокерита». В тяжелейшей борьбе армейцы одержали победу в овертайме (2:1). После игры один из лидеров ЦСКА, форвард сборной России Сергей Андронов в эксклюзивном интервью «Известиям» объяснил, почему его команда позволила «Йокериту» сравнять счет в третьем периоде и рассказал, как отпраздновал Новый год.

- Такое сопротивление «Йокерита» было ожидаемо?

- Да, игра была плотная, с множеством борьбы. Получился хороший матч уровня плей-офф. «Йокерит» - очень организованная команда с хорошим составом опытных игроков. Так что логично, что мы очень тяжело их обыграли.

- В конце второго периода Мэттью Гилрой получил удаление за атаку против вас. С трибуны казалось, что вы не сразу отошли от этого эпизода.

- Да нет, Мэттью случайно попал мне по лицу. Я думаю, он этого не хотел, просто задел меня в пылу борьбы.

- Что помешало удержать преимущество в счете в основное время?

- Нам не надо было удаляться. «Йокерит» очень хорош в большинстве. Мы дали им возможность разыграть лишнего, и финская команда ей воспользовалась. Сами виноваты – надо было выводить шайбу из своей зоны. Было несколько моментов, когда ее могли спокойно вынести и разрядить обстановку.

- Накануне матча три игрока «Йокерита» - Гилрой, вратарь Райан Запольски и нападающий Брайан О’Нил – вошли в окончательный состав сборной США на предстоящую Олимпиаду. На Играх вашей команде предстоит играть с ними в одной группе. По матчам в КХЛ вы уже сформировали мнение об этих хоккеистах?

- Это не моя работа - оценивать их игру. Могу только поздравить ребят, что их включили в сборную. Мы вот пока еще не забронировали себе там место – предстоит доказывать свое право поехать в Корею. Но все три американца - игроки явно высокого уровня, раз они играют за «Йокерит», который сейчас уверенно идет третьим на Западе и показывает очень качественный хоккей. Так что все логично. Но на Олимпиаде вообще ни с кем просто не будет.

- Как отпраздновали Новый год?

- Дома, с семьей. Классический вид празднования Нового года - семейный ужин, ничего сверхъестественного. Разве что погода в этот раз удивила. Не помню такой теплой зимы. Очень странно было это видеть.

- Даже в США не встречались с такой зимой?

- Когда я там играл, в Иллинойсе была настоящая зима. И в Пеории, и в Чикаго. На выездах в другие города в это время года я не сталкивался с погодой, что сейчас стоит в Москве.

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