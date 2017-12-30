Освобождение заложников в Харькове прошло без жертв и пострадавших

Операция по освобождению заложников из отделения почты в Харькове завершилась без жертв и пострадавших, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника Национальной полиции Украины Сергея Князева.

«Задержали без потерь. Жертв и пострадавших нет», — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел около 15:00 в отделении «Укрпочты» по улице Шевченко в Харькове. Злоумышленник попытался ограбить почтовое отделение, а потом объявил о захвате в заложники 11 человек, в том числе двух детей.

В ходе переговоров с полицией преступник сначала согласился отпустить несовершеннолетних и еще трех женщин. Вечером президент Украины Петр Порошенко сообщил, что все насильно удерживаемые лица были освобождены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников».