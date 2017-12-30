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СБУ сообщила об освобождении пяти заложников в Харькове

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Фото: hk.npu.gov.ua
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Из отделения «Укрпочты» освободили пять человек — трех женщины и двух детей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, передает ТАСС. Глава СБУ уже сообщил об этом президенту Украины Петру Порошенко.

«Только что председатель СБУ доложил президенту об освобождении 5 заложников в Харькове. Это три женщины и двое детей», — написал он в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Ранее неизвестный захватил 11 человек в заложники. В Twitter было опубликовано видео с места захвата заложников в Харькове. Как сообщил официальный представитель Нацполиции Украины Ярослав Тракало, мужчина, захвативший заложников, заявил, что на нем прицеплена взрывчатка. Он попытался ограбить отделение почты, однако спустя всего несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники полиции. В правоохранительных органах заявили, что готовы применить силу для освобождения заложников.

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