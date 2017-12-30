СМИ сообщили о захвате заложников в Харькове

Неизвестный захватил заложников в здании почты по улице Шевченко в Харькове. Об этом передает издание «Украинская правда».

«По предварительной информации, мужчина в помещении «Укрпочты» сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно», — рассказал изданию официальный представитель Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

Сообщается, что территория возле места инцидента оцеплена экстренными службами, прибыли также взрывотехники. Точное количество удерживаемых людей не приводится.

Портал iz.ru писал о захвате заложников в одном из банков в провинции Онтарио в Канаде. В результате штурма здания силовики ликвидировали вооруженного мужчину, который удерживал 10 человек, в том числе и детей.