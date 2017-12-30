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Захвативший заложников на почте в Харькове не исключил возможности сдаться

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Фото: REN TV
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Захвативший заложников в харьковском отделении «Укрпочты» мужчина не исключил возможности сдаться полиции. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в эфире телеканала «112 Украина».

Как отметил советник, мужчина не проявляет агрессивности и общается с правоохранителями довольно адекватно.

«По последней информации он не исключает возможности добровольно сдаться правоохранителям, на что мы и будем надеяться», — отметил советник.

Инцидент произошел около 15 часов в отделении «Укрпочты» на улице Шевченко. Мужчина попытался ограбить почтовое отделение, а затем объявил о захвате 11 заложников, в том числе двоих детей. К настоящему моменту злоумышленник отпустил пять человек.

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