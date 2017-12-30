Полиция предложила захватчику в Харькове сложить оружие и сдаться

Сотрудники полиции в Харькове предлагают захватившему заложников мужчине в отделении почты сдаться властям. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

По его словам, полицейские прибыли на место происшествия спустя несколько минут после попытки ограбления. Тогда злоумышленник понял, что не сможет скрыться и объявил о захвате заложников.

«С грабителем, ставшим после захвата заложников террористом, ведутся переговоры. Ему предлагается сложить оружие, отпустить заложников и сдаться властям», — пояснил советник. Его цитирует «Интерфакс». Антон Геращенко также выразил надежду на то, что захватчику хватит благоразумия сложить оружие и сдаться.

При этом глава управления нацполиции в Харьковской области Олег Бех сообщал, что злоумышленник пока не выдвигал конкретных требований.