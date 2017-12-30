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Захвативший заложников на почте в Харькове вышел на связь с полицией

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Фото: Нацполиции Украины в Харьковской области
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Мужчина, удерживающий более 10 заложников в почтовом отделении в Харькове, вышел на связь с сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщил начальник областной полиции Олег Бех.

«Захвативший людей в отделении «Укрпочты» вышел на связь, но так и не сообщил о своих требованиях… Мы знаем, что он забаррикадировался, никаких условий от него пока нет, мы их не понимаем», — пояснил представитель правоохранительных органов в эфире телеканала «112. Украина».

Злоумышленник пригрозил применением взрывчатки и оружия, если его условия не будут выполнены. При этом полиция отмечает, что мужчина ведет себя спокойно.

Инцидент произошел днем 30 декабря. Неизвестный мужчина в маске ворвался в отделение почты и попытался ее ограбить, а затем взял заложников. По последним данным, злоумышленник насильно удерживает 11 человек — 9 взрослых и двоих детей.

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