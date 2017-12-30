Опубликовано видео с места захвата заложников в Харькове
В Twitter опубликовано видео, снятое возле одного из почтовых отделений Харькова, где неизвестный мужчина взял людей в заложники. На записи видно, что стражи порядка выставили оцепление, к месту происшествия прибыли полицейские машины с мигалками.
#СРОЧНО неизвестный захватил заложников в одном из почтовых отделений #Харьков’а. pic.twitter.com/R3wQ0OnYid— Днепропетровск (@dneprotwit) 30 декабря 2017 г.
Ранее в субботу, 30 декабря, «Украинская правда» сообщила о захвате заложников в здании почты по улице Шевченко. По словам официального представителя Нацполиции Украины Ярослава Тракало, злоумышленник сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов использовать. О требованиях захватчика не сообщается.