Опубликовано видео с места захвата заложников в Харькове

В Twitter опубликовано видео, снятое возле одного из почтовых отделений Харькова, где неизвестный мужчина взял людей в заложники. На записи видно, что стражи порядка выставили оцепление, к месту происшествия прибыли полицейские машины с мигалками.

Ранее в субботу, 30 декабря, «Украинская правда» сообщила о захвате заложников в здании почты по улице Шевченко. По словам официального представителя Нацполиции Украины Ярослава Тракало, злоумышленник сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов использовать. О требованиях захватчика не сообщается.