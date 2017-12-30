Появились подробности захвата заложников в Харькове

В отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области рассказали подробности о захвате заложников в отделении «Укрпочты» по улице Шевченко в Харькове. Об этом сообщает портал «Сегодня.ua».

По имеющейся информации, днем 30 декабря злоумышленник в маске зашел в здание с целью ограбления. Однако позднее выяснилось, что он взял заложников. В числе пленных девять взрослых и двое детей.

«Требований мы пока не понимаем. Он ничего не выдвигал. Пока пытаемся выйти с ним на контакт», — сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех.

Ранее сообщалось, что захвативший отделение почты мужчина угрожал активировать якобы закрепленное на нем взрывное устройство. Также в Twitter опубликовано видео, снятое возле места происшествия. На записи видно полицейские машины с мигалками, стражи порядка выставили оцепление.