Полицейские пригрозили харьковскому захватчику применением силы

Полиция пригрозила силовым захватом мужчине, насильно удерживающему 11 человек в харьковском отделении почты. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины, член коллегии МВД республики Антон Геращенко.

«Ему предлагается сдаться и отпустить заложников, если он этого не сделает, то могут быть предприняты меры силового захвата помещения, которые могут повлечь его ликвидацию», — пояснил парламентарий в эфире телеканала «112 Украина».

Мужчина попытался ограбить отделение «Укрпочты» днем 30 декабря. Спустя несколько минут на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, тогда злоумышленник объявил о захвате заложников. Он насильно удерживает 11 человек — девять взрослых и двоих детей.

Как сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, преступнику предлагают сдаться.