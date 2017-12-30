Полиция привлекла к переговорам отца захватчика почты в Харькове

К переговорам по освобождению заложников в отделении почты в Харькове привлекли отца злоумышленника, сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

«Для переговоров с мужчиной, который угрожает применить взрывчатку, привезли его отца. Также на месте работают психологи», — приводятся его слова в Twitter Нацполиции.

Инцидент произошел около 3 часов дня. Неизвестный попытался ограбить отделение «Укрпочты» на улице Шевченко, но полиция приехала слишком быстро. В ответ мужчина взял в заложники 11 человек и заявил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов использовать.

После переговоров с силовиками бандит отпустил трех женщин и двух детей. О требованиях захватчика не сообщается.

На данный момент территория почты оцеплена и контролируется снайперами. Это можно рассмотреть на видео, которое опубликовал портал iz.ru.