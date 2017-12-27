В Иране произошло второе землетрясение магнитудой 5,0

На востоке Ирана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Первые подземные толчки произошли в 18:01 по времени UTC (21:01 мск) в 46 км от города Керман, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Это уже второе землетрясение в Иране за 27 декабря. Первое произошло ночью неподалеку от Тегерана. В результате удара стихии пострадали 75 человек, из них 22 госпитализированы.