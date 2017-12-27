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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на границе Боливии и Чили

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Johnny Wagner
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Подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксированы в западной части Боливии неподалеку от границы с Чили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Отмечается, что эпицентр находился в 30 км от границы Чили и в 132 км северо-восточнее чилийского города Такна. Первые толчки фиксировались с 18:26 мск.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как «интенсивное».

26 декабря землетрясение произошло у тихоокеанского побережья Мексики. Его магнитуда составила 5,0. Эпицентр подземного толчка находился в 5 км к востоку от Акапулько. Очаг залегал на глубине 26 км.

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