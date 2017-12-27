Президент рассказал о причинах бегства водителей из «Газпрома»

Президент России Владимир Путин считает, что реализация газомоторного топлива внутри России даст больший экономический эффект, чем его экспорт. Об этом российский лидер заявил в среду на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах России.

Газомоторное топливо создаст конкурентные преимущества, отметил Владимир Путин и призвал глав регионов поддержать развитие этого рынка. Президент также отметил, что газомоторное топливо является более экологическим. «Нужно продолжить поддержку этого направления развития и на правительственном уровне и региональном», — указал президент, сообщает «Газета.ру».

Путин обратил внимание, что перевод автотранспорта концерна «Газпром» на газомоторное топливо привел к массовому увольнению водителей. «К чему это привело сразу? К массовому увольнению водителей — сливать нечего», — сказал президент.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин заявил, что укрупнение регионов часто целесообразно с экономической точки зрения, но федеральный центр не может и не будет навязывать это в явочном порядке.