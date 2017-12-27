Путин в Кремле вручит госнаграды военным

Президент России Владимир Путин в четверг на встрече в Кремле с военнослужащими, принимавшими участие в антитеррористической операции в Сирии, вручит военным государственные награды.

Пресс-служба Кремля уточняет, что встреча президента с военными состоится в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Награды будут вручены «военнослужащим, наиболее отличившимся в ходе выполнения специальных задач в Сирии».

Приглашения на встречу с Владимиром Путиным направлены более 600 солдатам и офицерам всех родов ВС РФ.

Ранее сообщалось, что непарламентская партия «Патриоты России» единогласно поддержала кандидатуру действующего президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства 2018 года.