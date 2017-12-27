Путин вновь высказался о возможности укрупнения регионов

Укрупнение регионов часто целесообразно с экономической точки зрения, но федеральный центр не может и не будет навязывать это в явочном порядке, заявил президент России Владимир Путин.

«По поводу укрупнения регионов: с экономической точки зрения это действительно часто целесообразно. Но, во-первых, у нас есть Конституция, есть соответствующие законы, мы не можем и не будем навязывать это в явочном порядке», — сказал глава государства на заседании Госсовета по инвестиционной политике регионов.

Путин подчеркнул, что в этом вопросе «нужно самым внимательным образом сопоставлять плюсы и угрозы и принимать оптимальные решения», передает «РИА Новости».

Президент добавил, что «нужно быть очень аккуратными при решении вопросов подобного рода».

В ходе ежегодной пресс-конференции 14 декабря Путин заявил, что никаких государственных планов по укрупнению регионов нет.