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Путин вновь высказался о возможности укрупнения регионов

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Укрупнение регионов часто целесообразно с экономической точки зрения, но федеральный центр не может и не будет навязывать это в явочном порядке, заявил президент России Владимир Путин.

«По поводу укрупнения регионов: с экономической точки зрения это действительно часто целесообразно. Но, во-первых, у нас есть Конституция, есть соответствующие законы, мы не можем и не будем навязывать это в явочном порядке», — сказал глава государства на заседании Госсовета по инвестиционной политике регионов.

Путин подчеркнул, что в этом вопросе «нужно самым внимательным образом сопоставлять плюсы и угрозы и принимать оптимальные решения», передает «РИА Новости».

Президент добавил, что «нужно быть очень аккуратными при решении вопросов подобного рода».

В ходе ежегодной пресс-конференции 14 декабря Путин заявил, что никаких государственных планов по укрупнению регионов нет.

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