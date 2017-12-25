При ДТП в штате Мэриленд пострадали 10 человек

В районе американского города Черчтон (штат Мэриленд) произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 24 декабря. По предварительной версии, 29-летний водитель Volkswagen Golf выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с двумя двигавшимися ему навстречу машинами.

В результате ДТП 10 человек получили ранения. По словам представителя полиции, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Еще двое потерпевших — 87 и 85 лет — получили серьезные травмы.

В полиции предполагают, что ситуацию усугубили плохие погодные условия. По факту ДТП ведется расследование.

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