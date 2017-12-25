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Две маршрутки столкнулись на востоке Москвы

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Два человека пострадали в результате столкновения двух маршруток на востоке Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ

По информации журналистов, ДТП произошло на Щелковском шоссе. Обстоятельства и причины инцидента уточняются. 

Пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход у станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы днем 25 декабря. В результате инцидента погибли четыре человека, 15 получили ранения различной степени тяжести. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Водитель задержан, с ним работают правоохранители.

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