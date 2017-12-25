Две маршрутки столкнулись на востоке Москвы

Два человека пострадали в результате столкновения двух маршруток на востоке Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации журналистов, ДТП произошло на Щелковском шоссе. Обстоятельства и причины инцидента уточняются.

Пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход у станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы днем 25 декабря. В результате инцидента погибли четыре человека, 15 получили ранения различной степени тяжести. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Водитель задержан, с ним работают правоохранители.