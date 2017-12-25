Эксперты назвали лучший смартфон 2017 года

Эксперты составили список гаджетов, признанных самыми полезными в 2017 году. Рейтинг, опубликованный «Газетой.ru», разделен на четыре категории: премиальные смартфоны, бюджетные смартфоны, внешние аккумуляторы и наушники.

iPhone X от Apple стал абсолютным лидером в категории «Премиальные смартфоны». Новинка признана революционным смартфоном компании.

Второе место занимает Samsung Galaxy S8, на третьем стоит Huawei Mate 10 Pro.

Лучшим среди бюджетных смартфонов назван Xiaomi 5A. Вторым в этой категории значится Meizu M6, третьим — Honor 6 °C Pro.

Внешний аккумулятор Mi Power Bank 2 10 000 производства Xiaomi выделяется среди остальных устройств тем, что не только быстро заряжает, но и само интенсивно накапливает энергию. Второе место отдали ZMI 10 (QB820), на третье эксперты поставили AUKEY Power Bank 30000mAh.

Наушники Sony WH-1000XM2 посчитали лучшими — беспроводной аксессуар охарактеризован полон новых технологий. Plantronics BackBeat Pro 2 и Mi In-EarHeadphones Pro HD также входят в тройку лидеров, сообщает телеканал «360».

Напомним, ранее пользователи iPhone X заявили о сложностях с использованием функции семейных покупок из-за особенностей системы идентификации лица Face ID, которая используется в смартфонах.

Теперь для того, чтобы одобрить покупки, которые члены семьи совершают на своих устройствах, пользователям гаджета приходится вводить Apple ID.