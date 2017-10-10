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МЧС сообщило о полной ликвидации пожара в ТЦ «Синдика»

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Пожар в ТЦ «Синдика», продолжавшийся с 8 октября, полностью потушен. Возгорание, площадь которого достигала 55 тыс. кв. м, было ликвидировано к 15:00 вторника, сообщает Интерфакс со ссылкой на ГУМЧС по столице.

Сообщение о пожаре в комплексе на 65-м км МКАД, где продавались строительные материалы, поступило около 15:00 минувшего воскресенья. К 22:56 того же дня огонь был локализован, утром понедельника было ликвидировано открытое горение.

В результате пожара, сообщал портал iz.ru, произошло обрушение перекрытий площадью около 1 тыс. кв. м. Предварительный ущерб от пожара страховщики оценили примерно в 5 млрд рублей. Во вторник владельцы сгоревшего торгового комплекса заявили, что построят на его месте новый.

В «Синдике» находились около тысячи торговых павильонов. В настоящее время торговцев вновь допускают к их точкам.

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