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Появилось видео «изнутри» сгоревшего ТЦ «Синдика»

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Работники и торговцы сгоревшего строительного рынка смогли попасть внутрь помещений торгового центра «Синдика».

Пожар в ТЦ «Синдика», расположенном неподалеку от района Строгино, начался днем в воскресенье, 8 октября. Площадь возгорания составила 55 тыс. кв. м. В тушении пожара принимали участие 400 спасателей и 50 единиц техники. В общей сложности самолетами было сброшено на горящие помещения порядка 600 тыс. т воды. В результате пожара пострадали три человека.

По предварительной оценке, ущерб от пожара составил более 5 млрд рублей, при этом ТЦ был застрахован в компании «ВТБ Страхование» на сумму 4,2 млрд рублей.

Ранее, утром 9 октября, сообщал портал iz.ru, столичный главк МЧС заявил о том, что спасателям удалось ликвидировать открытое горение в ТЦ, при этом в помещении до сих пор сохраняются тлеющие объекты. 

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