Открытое горение в ТЦ «Синдика» ликвидировано

Открытое горение в строительном торговом центре «Синдика» на МКАДе ликвидировано. Площадь пожара составляла 55 тыс. кв. м. Об этом сообщает МЧС Москвы.

«В 07:03 09.10.2017 –– ликвидация открытого горения», –– говорится на сайте ГУ МЧС.

Торговый центр «Синдика», расположенный неподалеку от района Строгино, загорелся днем в воскресенье, 8 октября. Несколько секций ТЦ обрушились, пострадали три человека. При этом в МЧС отметили, что система оповещения о пожаре сработала с опозданием.

В 22:56 пожар был локализован. В тушении принимали участие комплекс "Шквал" и спецтехника ЖКХ. Сумма ущерба по предварительным оценка составила не менее 5 млрд рублей. Причины пожара пока не установлены. В МЧС сообщили, что одной из версий является поджог.

Как стало известно порталу iz.ru, очевидцы ЧП заявили, что у ТЦ была собственная пожарная машина, которая после начала возгорания не использовалась.