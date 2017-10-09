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К тушению пожара в ТЦ «Синдика» привлечена спецтехника ЖКХ 

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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К тушению пожара в ТЦ «Синдика», которому присвоена третья категория сложности, привлечена спецтехника ЖКХ. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу зампреда правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«К локализации возгорания в торговом центре «Синдика» (65 км МКАД) привлечено 117 поливомоечных машин коммунальных предприятий Москвы и Подмосковья», — сказано в сообщении.

Ранее в МЧС РФ сообщали о наращивании группировки по тушению пожара. В операции участвуют почти 300 человек. Из-за угрозы обрушения секций ТЦ пожарные действуют по периметру.

Также в тушении задействовано 173 единицы техники, насосно-рукавный комплекс «Шквал», 20 автоцистерн и восемь подъемных механизмов, а также авиация.

Торговый центр «Синдика», расположенный на МКАДе, загорелся 8 октября. Пожар вспыхнул на цокольном этаже ТЦ и распространился по всей территории здания. Было эвакуировано 3 тыс. человек. Общая площадь пожара достигла 55 тыс. кв. м. По последним данным, пострадали три человека.

По состоянию на 22:56 пожар локализован. По предварительным оценкам, ущерб составит не менее пяти млрд рублей. Среди причин пожара рассматривается версия поджога, специалисты приступят к более подробному изучению после полной ликвидации огня.

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