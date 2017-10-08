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Еще одна секция стены горящего ТЦ «Синдика» обрушилась

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Еще одна секция стены ТЦ «Синдика» на 65-м км МКАД обрушилась в результате пожара. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, сначала на секции стены здания образовались огненные «трещины», а затем она обрушилась. Еще одна часть стены также может обрушиться, поскольку трещины распространились и на нее. Кроме того, дым от пожара практически полностью скрыл обзор на стену и вход в торговый центр.

Ранее портал iz.ru сообщил, что часть стены горящего ТЦ «Синдика» обрушилась.

Пожар в здании комплекса возник днем в воскресенье, со временем огонь охватил всю площадь ТЦ. Ожидается, что пожарные локализуют возгорание к 4:00 мск понедельника.

 

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