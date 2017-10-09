Роспотребнадзор: содержание вредных веществ у «Синдики» не превышено

Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе в районе сгоревшего торгового центра «Синдика» на северо-западе Москвы не превышена. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном на сайте ведомства в понедельник.

«…Содержание загрязняющих веществ, свойственных процессу горения (диоксид азота, оксид углерода, суммарные углеводороды) на территории жилой застройки… не превышает предельно допустимой концентрации», — сообщают в Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства продолжают контролировать ситуацию.

ТЦ «Синдика» на 65-м километре МКАД, передавал портал iz.ru, загорелся в минувшее воскресенье. Из двухэтажного здания, где продавались строительные материалы, были эвакуированы около трех тысяч человек.

Площадь возгорания достигла 55 тыс. кв. м, здание торгового центра частично обрушилось. Около 07:30 понедельника МЧС заявило, что открытое горение в ТЦ ликвидировано.