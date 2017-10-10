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Владельцы ТК «Синдика» построят новый центр на месте сгоревшего
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Владельцы ТК «Синдика» построят новый центр на месте сгоревшего

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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В Москве на месте ТК «Синдика», сгоревшего в минувшее воскресенье, будет построен новый торговый центр. Об этом заявили в ЗАО «Холдинговая компания «Синдика», которому принадлежал комплекс на 65-м км МКАД, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее, сообщал портал iz.ru, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс заявил, что ущерб от пожара в строительном торговом центре может достигать 5 млрд рублей.  

Как позднее выяснилось, ТЦ был застрахован в компании «ВТБ Страхование» на 4,2 млрд рублей.

В результате возгорания пламя охватило площадь 55 тыс. кв. м, произошло несколько обрушений перекрытий общей площадью около 1 тыс. кв. м. В настоящее время на месте пожара продолжаются работы по проливке, идет разбор завалов.

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