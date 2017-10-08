Ущерб от пожара в ТЦ «Синдика» может составить 5 млрд рублей

Ущерб от крупного пожара в строительном ТЦ «Синдика» по предварительным подсчетам Всероссийского союза страховщиков (ВСС) может составить 5 млрд рублей. Об этом сообщил президент союза Игорь Юргенс.

«Сейчас выясняется, был ли объект застрахован. Именно от этого зависит, будут ли выплаты за утраченное имущество. По предварительным данным ВСС, сумма ущерба по пожару на «Синдике» может достигать 5 миллиардов рублей», –– приводит пресс-служба организации слова Юргенса.

При этом он отметил, что страховые выплаты за сгоревшие на парковке автомобили будут выплачиваться при наличии КАСКО.

«Что касается автомобилей на парковке, то их владельцы могут рассчитывать на компенсацию в случае наличия страховки КАСКО (ОСАГО на такие случаи не распространяется, обязательная автогражданка — это ответственность самого автовладельца при управлении ТС)», — добавил президент ВСС.

Торговый центр «Синдика», расположенный на 55 км МКАДа неподалеку от района Строгино загорелся днем в воскресенье, 8 октября. Общая площадь очагов пожара достигла 55 тыс. кв. м. Несколько секций ТЦ обрушились. Отмечается, что система оповещения о пожаре сработала с опозданием. В тушении пожара был задействован комплекс «Шквал».

Из здания были срочно эвакуированы все сотрудники и посетители. По предварительным данным, пострадали три человека.

Как сообщили в МЧС в 22:56 пожар был локализован.