Пожарная тревога на рынке «Синдика» сработала с опозданием

Система, которая должна была оповестить о пожаре, сработала на территории строительного рынка «Синдика» на МКАД с опозданием. ТАСС сообщает, что об этом рассказали очевидцы начала пожара. Один из арендаторов торгового павильона отметил, что огонь распространился по зданию за считаные минуты.

Портал iz.ru ранее сообщил, что эвакуировано 3000 человек.

В настоящее время тушение пожара на «Синдике» продолжается, площадь пожара составила 55 тыс. кв. м. В тушении пожара задействованы три вертолета, обрушилась кровля на площади 1000 кв. м, известно о трех пострадавших.