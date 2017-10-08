Превышения ПДК вредных веществ у рынка «Синдика» нет

Превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ на месте пожара у строительного рынка «Синдика» на МКАД не зафиксировано. Об этом сообщает ТАСС. Превышения не зафиксировала передвижная лаборатория МЧС, рассказали агентству в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

«ПДК вредных веществ в воздухе на территории Москвы не превышают норму», — сообщает агентство.

По последним данным, в настоящее время пожар полностью охватил торговый центр, общая площадь пожара составила 55 тыс. кв. м.

В настоящий момент площадь пожара не увеличивается, сообщал портал iz.ru, ведется проливка внешних конструкций. Очевидцы говорят, что пожар начался с автостоянки, по другим данным, очаг возгорания находился на цокольном этаже ТЦ «Синдика». Было эвакуировано около 3 тыс. человек.

С огнем борются 100 человек личного состава МЧС, в тушении задействованы три вертолета Ка-32, сброшено более 450 т воды.