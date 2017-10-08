Один человек пострадал в результате пожара в ТЦ «Синдика»

Один человек госпитализирован в результате пожара в ТЦ «Синдика» на 65-м км МКАД, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб на месте пожара.

«По данным, поступившим от врачей, один мужчина госпитализирован в НИИ им. Склифосовского», — сказали в штабе.

По последним данным, огнем охвачен весь торговый центр. Внутренние конструкции здания начали рушиться.

Пожар, которому присвоили третью категорию сложности, возник на цокольном этаже ТЦ. Возгорание ликвидируют около сотни пожарных, задействованы три вертолета Ка-32, восемь звеньев газодымозащитной службы. Из здания были эвакуированы 3 тыс. человек.

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