МЧС: конструкции ТЦ «Синдика» начали рушиться

Внутренние конструкции ТЦ «Синдика» на 65-м км МКАД начали рушиться. Об этом сообщило МЧС, пишет «Интерфакс».

«Из-за высокой температуры возможны точечные обрушения внутренних конструкций здания. Кровля пока не обрушилась», — сказал представитель ведомства.

По данным источника агентства, площадь внутреннего обрушения составляет 500 кв. м.

8 октября, в воскресенье, загорелся торговый центр «Синдика» в Подмосковье. По данным МЧС, строительный рынок горит по всей площади. Из здания было эвакуировано более 3 тыс. человек. По предварительным данным, восемь человек пострадали от отравления угарным газом.