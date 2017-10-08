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МЧС: ТЦ «Синдика» горит по всей площади

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Фото: IZ.RU
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Торговый центр «Синдика» в Подмосковье горит по всей площади, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в региональном главке МЧС.

«Горение происходит по всей площади», — сказал источник.

Как уточнил собеседник агентства, несколько очагов пожара разбросаны на площади 55 тыс. кв. м.

«Скорее всего, кровля может обрушиться не по всей площади, а частями по очагам», — добавил он.

Пожар, которому присвоили третью категорию сложности, возник на цокольном этаже ТЦ. Из здания были эвакуированы 3 тыс. человек. Возгорание ликвидируют около сотни пожарных.

Ранее портал iz.ru сообщал, что площадь задымления в ТЦ «Синдика» составила 55 тыс. кв. м.

Подробнее читайте в сюжете: «Пожар в ТЦ «Синдика».

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