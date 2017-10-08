Площадь обрушения ТЦ «Синдика» составляет 300 кв. м

Площадь обрушения горящего в подмосковном Одинцовском районе строительного торгового центра «Синдика» составляет 300 кв. м. Об этом сообщил представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

«Площадь обрушения составляет 300 кв. м», — приводит его слова «РИА Новости».

Торговый комплекс загорелся в воскресенье днем. Из-за пожара были эвакуированы около 3 тыс. человек. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее портал iz.ru писал, что площадь пожара составила 55 тыс. кв. м.