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Вертолеты сбросили 300 т воды на рынок «Синдика»

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Три вертолета Ка-32, привлеченные к тушению пожара на строительном рынке «Синдика» на МКАД, совершили 62 сброса воды. По данным Главного управления МЧС по Московской области, на горящий строительный рынок всего сброшено уже 310 т воды.

Пожар охватил ТЦ «Синдика» полностью, площадь пожара составляет 55 тыс. кв. м, конструкции частично обрушились. Столб черного дыма заметен даже из центральных районов Москвы. На подземной парковке строительного рынка взрываются автомобили, эвакуированы более 100 человек. В районе пожара — на МКАД — наблюдаются серьезные пробки.

С огнем борются пожарные Москвы и Подмосковья, сообщал портал iz.ru.

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